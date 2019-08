TMW - Carrarese, in pressing sul difensore Mignanelli

© foto di Federico Gaetano

Importante colpo in entrata per la Carrarese. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la società toscana è sulle tracce del difensore classe 1993 Daniele Mignanelli. L'ex Ascoli ha giocato l'anno scorso nella Viterbese e rappresenterebbe un innesto di qualità per il reparto arretrato.