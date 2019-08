TMW - Carrarese, offerto biennale a Caccavallo del Venezia

Fonte: Claudia Marrone

Rilancia la Carrarese per Giuseppe Caccavallo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club toscano, dove il classe '87 ha militato la scorsa stagione, avrebbe tentato l'affondo proponendo un contratto biennale, sfruttando anche il fatto che proprio Caccavallo, ora a Venezia, è in scadenza con i lagunari. Che non vorrebbero però lasciarlo partire.