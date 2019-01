© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo sei mesi vissuti da spettatore dopo la scomparsa dell'Avellino Fabrizio Paghera in questa sessione di mercato potrebbe tornare protagonista sul campo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il centrocampista, oltre a Salernitana e Vicenza Virtus, sarebbe finito anche nel mirino della Carrarese in Serie C.