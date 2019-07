Fonte: Luca Bargellini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giornata importante per il futuro del difensore Luca Ricci. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore in queste ore risolverà il contratto che lo lega alla Carrarese. Ad attenderlo c’è il Cesena neo promosso in Serie C, che sta tentando la stretta finale.