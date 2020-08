tmw Carrarese, volto nuovo in attacco: vicino l'accordo con D'Auria

Svincolato d'ufficio dopo la mancata iscrizione in C della Robur Siena, per Gianluca D’Auria rimangono aperte le porte del professionismo. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'ala sinistra, classe '96, è a un passo dalla Carrarese: accordo in fase di definizione.