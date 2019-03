© foto di Federico Gaetano

Costa caro al duo Raffaele Esposito e Nello Di Costanzo il pareggio di ieri pomeriggio contro la Paganese. In questi minuti, infatti, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Casertana ha deciso di esonerare i due tecnici e di affidare la panchina a Sandro Pochesci. Il direttore sportivo Sandro Martone, dopo un confronto con la proprietà, avrebbe scartato l'ipotesi del ritorno di Gaetano Fontana, ironia della sorte anch'egli esonerato a novembre dopo il derby con gli azzurrostellati. Tra gli altri profili sondati ci sarebbe anche quello di Federico Guidi, in passato protagonista in positivo sulla panchina della Fiorentina Primavera, ma la scelta sembra essere ricaduta sull'ex trainer della Ternana. Manca solo l'ufficialità, dunque, per l'arrivo a Caserta di Pochesci: per lui contratto fino al prossimo 30 giugno.