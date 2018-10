© foto di Giuseppe Scialla

Luca Cigliano e la Casertana, avanti insieme. Il centrocampista classe 98 si è messo in luce sotto la guida di Fontana e presto potrebbe essere tempo di rinnovo. Contatti in corso per un nuovo prolungamento dopo quello dell’estate scorsa, fumata bianca possibile a stretto giro di posta. Cigliano-Casertana, a lavoro per continuare insieme...