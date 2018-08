TMW - Casertana, colpo a centrocampo: arriva Vacca

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vacca, matrimonio con la Casertana sempre più vicino. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il presidente dei falchetti Giuseppe D'Agostino ha dato il via libera per il trasferimento del centrocampista Antonio Vacca (28) alla Casertana. Il calciatore, di origini campane, si trasferisce dal Parma con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. L'ex Foggia è atteso oggi in città per la firma sul contratto. Seguiranno aggiornamenti.