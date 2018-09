TMW - Casertana, colpo in attacco: ha firmato Floro Flores

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo Casertana in attacco. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'ex Napoli, Antonio Floro Flores (35), svincolato dal Chievo Verona, dopo una stagione e mezza in B con il Bari, dove ha raccolto 40 presenze e segnato 7 gol, ha firmato pochi minuti fa un contratto biennale con i falchetti. Il giocatore è atteso questa sera a Caserta per la presentazione della squadra. Seguiranno sviluppi.