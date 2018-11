TMW - Casertana, Fontana verso l’esonero. Si riavvicina Capuano

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.. Stasera Juve-Valencia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale - Leggi la news, CLICCA QUI! Stasera Roma-Real Madrid: tutti gli aggiornamenti in tempo...

Inter, Zhang studia il nuovo stadio degli Spurs in ottica San Siro

Milan, Ibra a caccia in Turchia in attesa della chiamata di Leonardo

Marotta-Lotito, pace fatta. E Milinkovic può tornare in orbita Inter

Pavarese: "Fino a domenica solo elogi per i cambi di Ancelotti"

Zeman tira giù la maschera: "Il mio cuore è per la Lazio"

Torino, De Silvestri: "Dispiace non aver vinto ma siamo in crescita"

Balotelli a Gattuso: "In tanto vorremmo parlare con Salvini"

Il rosso di CR7 e il dimenticatoio. Murillo-Valencia, non come sperato

Juve, Rabiot e Ramsey gli affari low cost per la prossima stagione

Barcellona, Abidal a cena con De Ligt per anticipare Juve e Roma

Milan, avanti tutta per Christensen: previsto un incontro per il prestito

Juve, rinnovo in vista per Kean: presto incontro con Raiola

Roma, Di Francesco non rischia. Monchi: "Siamo con lui"

