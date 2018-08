TMW - Casertana, il rinforzo a centrocampo arriverà dalla Serie B

Mattia Proietti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Una Casertana inarrestabile, che vuole ulteriormente rinforzarsi, guardando alla Serie B per delle ghiotte occasioni che si potrebbero presentare in questi ultimi giorni di mercato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i falchetti stanno pensando a rinforzi per il centrocampo, e i nomi che circolano sono quelli elementi con comprovata esperienza in Serie B: piacciono infatti i profili di Mattia Proietti del Pescara, di Alessandro Bruno del Livorno e dello svincolato Federico Moretti, reduce dalla stagione all'Avellino.