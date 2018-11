TMW - Casertana, in arrivo Capuano in panchina

Fonte: Luca Esposito

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo la separazione con Gaetano Fontana la Casertana ripartirà da Eziolino Capuano in panchina. L’ex tecnico di Modena e Sambenedettese, per citare le ultime due squadre allenate, tornerà così nel club rossoblù che aveva già allenato nel 2013. Per lui contratto fino al termine della stagione.