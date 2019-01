© foto di Andrea Rosito

Importante colpo in vista per l'ambiziosa Casertana. Stando alle indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, il direttore sportivo Martone ha virtualmente chiuso per l'esperto difensore centrale Manuel Pascali (37), protagonista della promozione in B del Cosenza e quest'anno utilizzato con il contagocce da mister Braglia. Alto 188 centimetri e in passato impiegato anche a centrocampo, Pascali è il centrale di piede destro che i falchetti cercavano da tempo.