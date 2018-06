TMW - Casertana, poker di nomi al vaglio per la panchina: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Casertana ancora alle prese col nodo allenatore. Tante le piste seguite dal club rossoblù, tra cui quella legata ad Eziolino Capuano col quale i contatti proseguono da tempo. Ma di recente sono emerse altre candidature per il post-D'Angelo: una porta nella direzione dell'ex Alessandria Cristian Stellini, il cui profilo interessa ancora alla società. Da non escludere, come confermato anche da patron D'Agostino, la promozione dalla Berretti di Raffaele Esposito mentre è spuntato nelle ultime ore anche il nome di Federico Guidi (nella foto), 41enne tecnico della Nazionale Under 20. Un poker di allenatori che, comunque, non esclude altri inserimenti.