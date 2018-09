TMW - Casertana, si riflette su Fontana: due le alternative in panchina

© foto di Giuseppe Scialla

Tre punti in tre partite sono un bottino decisamente magro per la super Casertana costruita in estate dal presidente D'Agostino. Per questo motivo, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club campano starebbe valutando attentamente la posizione di Gaetano Fontana. Per una sua eventuale sostituzione i dirigenti dei falchetti avrebbero già messo nel mirino due nomi: Eziolino Capuano e Agenore Maurizi.