TMW - Catania, colpo in attacco: oggi firma Sarno

© foto di Federico Gaetano

Colpo di mercato per il Catania. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la società siciliana accoglierà nel pomeriggio l'attaccante Vincenzo Sarno (31), reduce dall'esperienza in cadetteria con la maglia del Padova e in passato protagonista in positivo in Lega Pro con il Foggia. Firmerà un contratto di due anni e mezzo. In serata è attesa l'ufficialità da parte del club etneo.