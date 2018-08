TMW - Catania e FeralpiSalò sul difensore Franco

Tante richieste per lo svincolato Michele Franco, difensore classe '85 reduce dalla vittoriosa stagione con la maglia del Livorno, culminata con la promozione dei labronici in Serie B. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sul terzino, reduce da un'annata con 2 gol e 11 assist, ci sono due club di C: Feralpisalò e Catania. Seguiranno sviluppi.