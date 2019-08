TMW - Catania, gli occhi di Vicenza e Teramo su Rizzo

© foto di Federico Gaetano

Occhi in casa Catania da parte di Vicenza e Teramo. I due club, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbero messo nel mirino il centrocampista Giuseppe Rizzo, importante elemento che in Serie C recita tranquillamente un ruolo da protagonista: il Catania sta riflettendo, ma non è da escludere una sua partenza.