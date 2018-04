TMW - Catania, Martinez in scadenza: iniziano i sondaggi

Sirene di mercato per Miguel Angel Martinez, estremo difensore classe '95 da due stagioni in forza al Catania. Il contratto del numero uno spagnolo, cresciuto nella cantera del Real Madrid, scadrà a fine stagione, circostanza che ha già attirato da tempo le attenzioni di diversi club di serie C. Ma anche in B potrebbe approfondirsi il discorso con l'Avellino che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, avrebbe chiesto informazioni nelle scorse settimane per l'atleta, assistito da Ivan Benito e dall'agente Fifa Bruno Di Napoli.