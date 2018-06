TMW - Catania, oggi il rompete le righe con il rebus Lucarelli da risolvere

© foto di Giuseppe Scialla

Si chiuderà ufficialmente oggi la stagione 2017/2018 del Catania. A due giorni dalla bruciante eliminazione nella semifinale playoff di Serie C dal Siena per la formazione etnea è il momento dei saluti. In queste ore, infatti, ci sarà il rompete le righe, con l'appuntamento per i primi di luglio. Appuntamento al quale però potrebbe non presentarsi Cristiano Lucarelli. Il tecnico, con il quale la società s'incontrerà nei prossimi giorni, non sembra certo di rimanere all'ombra dell'etna. Anzi, le possibilità di una separazione si fanno di ora in ora più consistenti nonostante un contratto valido ancora per una stagione. Occorrerà dunque trovare una soluzione che, in caso di divorzio, accontenti entrambe le parti. Toccherà a Pietro Lo Monaco, l'ad della società siciliana, trovare la quadratura del cerchio. Con o senza Lucarelli. Per dare nuovamente l'assalto alla Serie B la prossima stagione.