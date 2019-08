TMW - Catania, Pecorino domani firma con il Milan. Giocherà in Primavera

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Salto in categoria per Emanuele Pecorino, che, come già annunciato da Lo Monaco, saluterà Catania: domani, come raccolto da TMW, l'attaccante si trasferirà al Milan, dove andrà giocare nella formazione Primavera. Che aveva già conosciuto alla Viareggio Cup.