Fonte: Luca Bargellini

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il Catania continua a cercare rinforzi per disputare al meglio il prossimo campionato di Serie C. Il club etneo, secondo le informazioni apprese dalla nostra redazione, avrebbe messo gli occhi sul terzino sinistro Andrea Zanchi, classe 1991 in forza al Rieti.