tmw Catania, Rizzo verso l'addio in estate. Avellino, Novara e Modena sul centrocampista

Con i playoff promozione e un contratto in scadenza si fa sempre più probabile che a fine stagione si concretizzi l'addio di Giuseppe Rizzo al Catania. Una situazione che ha già acceso le attenzioni in prospettiva futura sul centrocampista classe 1991. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com su Rizzo si sono fatte avanti tre società di Serie C come Avellino, Novara e Modena.