Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, il Catania è vicino a chiudere l'operazione per portare in rossazzurro Antonio Palumbo, centrocampista classe 1996 di proprietà della Sampdoria ma attualmente in prestito alla Salernitana, con cui fino ad ora ha collezionato 5 presenze in Serie B e 2 in Coppa Italia. Il giocatore arriverebbe in prestito fino alla fine della stagione.