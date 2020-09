tmw Catanzaro, arriva Izzillo per il centrocampo: prestito secco dal Pisa

Lo desiderava anche la Casertana, ma il Catanzaro, che da principio si era mosso per il giocatore, ha avuto la meglio: Nicolas Izzillo, come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, vestirà la maglia giallorossa per la prossima stagione. Definita anche la formula: arriverà in Calabria in prestito secco dal Pisa.