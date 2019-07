TMW - Catanzaro, fatta per altri Calì e Gatti. Idea Voltolini per la porta

© foto di Fabio Sebastiani

Catanzaro molto attivo in questi primi giorni di luglio sul mercato. Detto che manca solo l'annuncio per l'arrivo dall'Atalanta di Doudou Mangni, il club calabrese, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in queste ore ha chiuso, sempre con la Dea per l'arrivo del difensore Riccardo Gatti e per l'attaccante Aimone Calì.

Sul fronte del portiere, invece, il Catanzaro si sta muovendo su Matteo Voltolini del Pisa.