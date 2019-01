© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Catanzaro continua a sondare il mercato degli attaccanti per mettere a disposizione del tecnico Gaetano Auteri la pedina giusta per il reparto offensivo. Detto di Matteo Di Piazza, Andrea Bianchimano e Fabio Mazzeo, i giallorossi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, avrebbero messo nel mirino anche Francesco Salvemini (nella foto), in uscita da Potenza. Tante le richieste in C per l'ex punta di Akragas e Monopoli, ultima quella dei calabresi, con un addio ai rossoblù che ormai appare sempre più concreto. Bianchimano, peraltro, piace anche a Teramo e Paganese, club, quest'ultimo, che intrattiene ottimi rapporti col Perugia, proprietario del cartellino del giocatore. Gli abruzzesi, tuttavia, sembrano in vantaggio per l'ex Reggina.