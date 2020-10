tmw Catanzaro, Statella in uscita. E la Vibonese è alla finestra

Potrebbe presto cambiare casacca il centrocampista Giuseppe Statella. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '88 non rientra più nei piani del Catanzaro, suo club di appartenenza, e le parti sono a lavoro per trovare una soluzione: difficile si opti per la rescissione del contratto, più verosimile che si trovi una formula, prestito oneroso o incentivo all’esodo, per il trasferimento.

La Vibonese è alla finestra.