Altro colpo under per la Cavese, che poco fa ha messo sotto contratto Gennaro Conte, esterno offensivo classe 2000 proveniente dalla Nocerina. L'ex Primavera di Benevento e Foggia aveva totalizzato cinque presenze con i molossi. L'operazione per l'attaccante napoletano, cresciuto nella scuola calcio partenopea Materdei, è stata curata dall'avvocato Ernesto de Notaris.