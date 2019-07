TMW - Cavese, colpo a centrocampo: arriva Lulli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importante colpo di mercato per la Cavese. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione sarebbe imminente la firma del centrocampista Luca Lulli (27) reduce dall’esperienza di Fano, dove ha raccolto 30 presenze. Sull’ex Sambenedettese, Pordenone e Arezzo era forte anche l’interesse del neoporomosso Cesena. Il calciatore teramano, in viaggio verso la Campania, incontrerà in mattinata il patron dei blufoncè Massimiliano Santoriello per firmare un contratto biennale con i metelliani. Seguiranno sviluppi.