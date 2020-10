tmw Cavese, ieri i tifosi nello spogliatoio. Chieste le dimissioni dei dirigenti

vedi letture

Non è un periodo semplice per la Cavese. Ieri, dopo la sconfitta contro il Monopoli per 0-1, alcuni esponenti della tifoseria si sono recati negli spogliatoi per un confronto con giocatori e club. La richiesta era quella di dimissioni sia per il tecnico Modica che per il direttore sportivo Pavone, oltre a esortare la società a spendere soldi per creare una squadra migliore rispetto a quella attuale. La dirigenza ha però dato fiducia ai propri stipendiati, rimandando ogni decisione alle prossime partite.