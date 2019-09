© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Finisce qui l'avventura di Francesco Moriero sulla panchina della Cavese. Come avevamo anticipato la scorsa settimana sarebbe stata fondamentale la partita di oggi contro il Teramo, ma la seconda sconfitta consecutiva rimediata in terra abruzzese (2-0) ha fatto traboccare il vaso. Ancora presto per ipotizzare il nome del sostituto, non è certo un mistero che la proprietà abbia grossa stima del salernitano Gianluca Grassadonia. Seguiranno aggiornamenti