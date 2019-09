Ancora novità per quanto riguarda la Cavese, la situazione resta in continua evoluzione e non sono da escludere colpi di scena. Le parole del presidente non lasciano spazio a dubbi: c'è insoddisfazione per il lavoro svolto dall'allenatore. A questo punto non è affatto escluso che Francesco Moriero possa salutare la compagnia già prima della prossima partita di campionato. Ore di riflessione in casa blufoncè.