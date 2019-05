© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Nuova avventura in arrivo per Francesco Lamazza, ex direttore sportivo della Sambenedettese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il dirigente è vicino alla fumata bianca con la Cavese. L'ufficialità del matrimonio che, però, dovrebbe arrivare solo il primo luglio, all'indomani della fine dell'attuale contratto con il club del presidente Fedeli.