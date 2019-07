TMW - Cavese, oggi la firma di Addessi: arriva in prestito dalla Juve Stabia

Già nei giorni scorsi era emersa la notizia , ma adesso ci sono nuovi dettagli in merito. La Juve Stabia, infatti, ha trovato l'accordo con l'esterno sinistro ex Turris Simone Addessi, e proprio quest'oggi il classe '95 firmerà con la Cavese, dove approderà in prestito dalla truppa gialloblù.