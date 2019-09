TMW - Cavese, per la mediana si avvicina l'ex Robur Bulevardi

Fonte: Ivan Cardia

Nuovo centrocampista in arrivo per la Cavese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club campano sarebbe vicino a Danilo Bulevardi 1995 ex Robur Siena e Pescara. Su di lui c'è anche l’interesse della Pergolettese.