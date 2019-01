© foto di Federico Gaetano

Cavese scatenata sul mercato. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la società metelliana avrebbe preso in prestito dall’Atalanta il centrocampista napoletano Mario Pugliese (22). Il calciatore, originario di San Giorgio a Cremano, ha disputato la prima parte di stagione con la maglia della Carrarese, dove ha raccolto 13 presenze. Inoltre, il club del presidente Massimiliano Santoriello avrebbe trovato l’accordo (biennale) con l’attaccante Diego Albadoro (30, nella foto), in scadenza con la Ternana. Il centravanti, è finito quest’anno fuori rosa, dopo aver collezionato nel campionato scorso 17 presenze e segnato 3 gol con la maglia della Fere in serie B. Stando a quanto filtra dalla società, ci sarebbe un altro colpo messo a segno dai blufoncè. Il ds dei campani Giuseppe Pavone si sarebbe assicurato le prestazioni dell'esterno offensivo Miguel Maza (26) della Sicula Leonzio (20 presenze e un gol). L’attaccante, di origini spagnole, nel mirino anche del Potenza, firmerà con i campani un contratto biennale.