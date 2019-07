TMW - Cavese, torna l'attaccante Magrassi

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Altro colpo in entrata per l'ambiziosa Cavese di mister Moriero. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione l'attaccante Andrea Magrassi (26), già l'anno scorso protagonista con 3 reti in 12 presenze, è in procinto di tornare in terra metalliana. La dirigenza biancoblu ha trovato l'accordo con la Virtus Entella, la fumata bianca è prevista nelle prossime 24 ore.