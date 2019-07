Fonte: Ivan Cardia

© foto di Sebastian Donzella

E' tutt'altro che terminata la battaglia dell'Audace Cerignola per prendere parte al prossimo campionato di Serie C. Il club pugliese, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle prossime ore presenterà ricorso al CONI, mentre dall'amministrazione comunale si valuta l'ipotesi di una denuncia da parte dei sindaco di Cerignola Franco Metta nei confronti del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli per abuso d'ufficio.