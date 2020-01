© foto di Federico Gaetano

Come è noto, Salvatore Caturano quest'oggi firmerà il contratto che lo legherà al Cesena . Ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ulteriori dettagli emergono in merito alla trattativa: l'attaccante approderà alla corte di mister Modesto con la formula del prestito secco dall'Entella.