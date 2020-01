Fonte: Marco Conterio

Può costare caro la sconfitta in quel di Trieste (4-1) al tecnico del Cesena Francesco Modesto. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club romagnolo avrebbe deciso di esonerare l'allenatore, che lascerà i bianconeri al 13esimo posto in classifica, con 25 lunghezze raccolte in 23 gare giocate.