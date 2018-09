© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Virtus Entella resta in Serie C: nell'ambito del processo-bis per il caso Chievo-Cesena, sono state infatti stralciate le posizioni dei due club. Per il Chievo richiesta di -15 (e 36 mesi di inibizione nei confronti di Campedelli), mentre il Cesena, non essendo più affiliato, non andrà incontro a sanzioni. Con la conseguenza che sarà rigettata la domanda di riammissione in Serie B proposta dal club ligure.