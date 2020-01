© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Sirene dalla Serie C per Giuseppe Aurelio, terzino sinistro classe 2000 del Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Cesena e della Feralpisalò. Al momento, però, il club neroverde non sembra aver aperto la porta ad un'avventura in prestito del ragazzo titolarissimo nella formazione Primavera.