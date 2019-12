Fonte: Andrea Losapio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Potrebbe essere Giuseppe Zampano, terzino classe '93, il primo rinforzo del Cesena in vista di gennaio. Il club romagnolo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, starebbe infatti lavorando per mettere sotto contratto l'esperto difensore attualmente svincolato dopo le avventure in Serie B con Crotone e Venezia.