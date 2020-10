tmw Clemenza, opzione Pisa saltata sul gong: ancora viva l’ipotesi Lugano

Luca Clemenza è uno di quei giovani ragazzi di talento che a volte si ritrovano incastrati in dinamiche di mercato che possono tarpare le ali a una carriera luminosa. Il centrocampista classe 1997 sembrava aver spiccato il volo in Serie B lo scorso gennaio accasandosi al Pescara che poi però ha deciso, improvvisamente, di non acquisire il cartellino del ragazzo nativo di Cittiglio. Giocatore che è così rientrato a Torino e che nella sessione di mercato appena conclusasi è stato a un passo dal Pisa: trasferimento saltato all’ultimo secondo per un accordo non trovato nei dettagli fra piemontesi e toscani. Al momento resta aperta l’ipotesi Lugano (il calciomercato in Svizzera è aperto fino al 12 ottobre) per non disperdere il talento di un centrocampista di 23 anni con già 64 presenze, 5 reti e 10 assist in Serie B che rappresenterebbe, per la personalità e per le abilità tecniche, una certezza per la categoria cadetta ma anche un investimento per il futuro.