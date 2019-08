TMW - Como, pronto un contratto triennale per Massimiliano Gatto

Fonte: Alessio Alaimo

Pronta una nuova esperienza in Serie C per Massimiliano Gatto, esterno offensivo classe '95 attualmente in forza alla Pro Vercelli. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il calciatore è ormai in procinto di accasarsi al Como. Pronto per lui un contratto di durata triennale, che dovrebbe essere firmato nella giornata di domani.