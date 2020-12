tmw Como, riflessioni sulla panchina: si va verso la conferma della soluzione interna?

Giorni di riflessione in casa Como, dopo che è saltata la panchina di Marco Banchieri. Domani, nel recupero con la Pro Sesto, la squadra sarà guidata dal duo Giacomo Gattuso e Massimiliano Guidetti, ma, come raccolto da TuttoMercatWeb.com, non è da escludere che la coppia ora ad interim sulla panchina lariana venga confermata.

Al vaglio della società pare ci fossero anche profili di ex, Antonio Filippini e Fabio Gallo, ma per il momento sembra in pole la soluzione interna.