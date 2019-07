Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Il Consiglio Federale che si sta tenendo oggi a Roma ha deciso di riammettere in Serie C Virtus Verona, Alma Juventus Fano e Paganese. Quest’ultima preferita al Bisceglie che non ha risolto i problemi relativi allo stadio. Dalla Serie D invece sono state ripescate in terza serie Modena e Reggio Audace, mentre resta fuori l’Audace Cerignola che, come per il Bisceglie, non ha risolto i problemi dell’impianto di gioco. Al momento mancherebbe dunque una squadra in Serie C per arrivare alla 60 necessarie per completare l’organico.