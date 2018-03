TMW - Crotone, Udinese e due di B sul talento Navas dell'Akragas

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La stagione dell’Akragas continua, con pochi punti e tante sconfitte: fra mille difficoltà, i siciliani trovano però anche qualche soddisfazione. E la possibilità di mettere in mostra alcuni talenti: è il caso, per esempio, di Gaetano Navas, centrocampista classe ’97 dei Giganti. Sedici presenze per lui in stagione, anche contro il Catanzaro è stato fra i migliori in campo. A fine stagione si libererà dal club agrigentino, per lui c’è già la fila: secondo quanto raccolto da TMW, lo seguono infatti Crotone e Udinese in Serie A, ma anche Ascoli e Frosinone in Serie B.