tmw Curcio sull'addio al Vicenza: "Mai messo nelle condizioni di esprimermi al meglio"

Nel corso dell'intervista ai microfoni di TMW Alessio Curcio, attaccante del Catania di Cristiano Lucarelli, è tornato anche a parlare della fine dell'avventura con il Vicenza nello scorso gennaio: "A Vicenza e nel Vicenza sono stato bene e ho vissuto bene. Mi rimane, però, un rimpianto: quello di non essere stato in grado di esprimermi come avrei voluto. Certamente le colpe sono anche mie, ma non esclusivamente. Non sono stato messi in condizione di farlo e questo mi è dispiaciuto molto".